В России изменятся правила предоставления семейной ипотеки

«Кроме того, закрываются так называемые “донорские схемы”. Речь идет о случаях, когда льготную ипотеку оформляли на одного из родственников или знакомых, а квартиру затем быстро перепродавали. Такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка. С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить», — подчеркнул он.