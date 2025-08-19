В России хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске»

Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.