В России хотят ускорить процесс банкротства компаний

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сам механизм банкротства прежде всего защищает интересы кредиторов, а также права должников. Такая процедура необходима, когда компания не способна выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплата зарплат, выходных пособий, погашение кредитов. Однако сокращение сроков само по себе не гарантирует эффективности, считает управляющий партнер юридического бюро «Бегаева и партнеры» Александра Бегаева. Среди основных недостатков механизма — непрозрачность оценки и продажи активов, конфликты интересов, а также слабость института финансового оздоровления. По словам эксперта, на это следует обратить особое внимание. Несмотря на существенное сокращение этапов банкротства, процедура всё равно останется продолжительной по сравнению с другими государствами. Например, в Америке и Германии она проходит за год-полтора. Так, уменьшение сроков не решает каких-то ключевых проблем механизма, за исключением уменьшения расходов на банкротство должника, уточнил член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий.