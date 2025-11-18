В России хотят унифицировать психиатрическую проверку продавцов жилья

Там пояснили, что пока нет инструмента позволяющего однозначно идентифицировать продавца под влиянием мошенников. «При этом совершение сделки с таким продавцом, в настоящее время практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной», — подчеркнули в объединении.
Поэтому риелторы рекомендуют, для выявления ведомого продавца проводить его психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора в день сделки в государственных медицинских учреждениях у двух специалистов: психолога и психиатра. Созданная по результатам проведенного гильдией круглого стола, посвященного защите прав добросовестных приобретателей вторичной недвижимости, рабочая группа намерена инициировать обращение в Минздрав РФ с просьбой разработать унифицированные критерии такого освидетельствования, рассказали в гильдии, подчеркнув, что в настоящее время они отсутствуют.
В конце октября депутат Ярослав Нилов направил в правительство и Генпрокуратуру предложение ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность, чтобы защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд. Речь шла о получении информации из психоневрологических и наркологических диспансеров или иных мерах, которые помогут предотвратить мошенническую сделку.
Однако, как указал юрист Владимир Мнацаканов, если поднимается вопрос о психиатрическом освидетельствовании, то его проведение возможно только на добровольной основе.
Также рабочая группа должна подготовить предложения по расширению применения механизма компенсации за утрату жилых помещений на физлиц, которые проявили должную осмотрительность при приобретении жилья, но утратили его в результате признания сделок недействительными, рассказали в гильдии.
«На вторичном рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда продавцам возвращают квартиры, а покупателям деньги — нет», — прокомментировала инициативу вице-президент Российского союза участников рынка недвижимости Юлия Плетнева.