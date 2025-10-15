В России будет расти число трудовых мигрантов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти ожидают, что в ближайшие пять лет количество трудовых мигрантов в стране продолжит увеличиваться.
«Фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в том числе из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», — говорится в опубликованной новой концепции миграционной политики.
При этом отмечается, что среди трудовых мигрантов «значительную долю составляют низкоквалифицированные работники».
«Усилия органов государственной власти будут направлены на ускорение перехода к целевому организованному набору иностранных работников (прежде всего прибывающих без виз), предусматривающему возможность работы у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу», — сказано в документе.
Власти будут принимать меры, чтобы повысить ответственность работодателей, улучшить налоговое администрирование в части уплаты НДФЛ и страховых взносов за иностранцев.