Росреестр: продавцов жилья не обяжут проверяться на дееспособность

Данная инициатива рассматривается как инструмент борьбы с так называемой «бабушкиной схемой» при продаже жилья.
В конце октября Ярослав Нилов направил обращение в Росреестр и Генеральную прокуратуру с предложением ввести обязательную проверку продавцов недвижимости на дееспособность. По мнению депутата, подобные меры позволят повысить уровень защиты прав покупателей после завершения сделки.
«Дополнение законодательства Российской Федерации нормами, предусматривающими обязательные проверки со стороны [Росреестра] информации о состоянии здоровья продавца (данные об учетных записях в психоневрологическом и наркологическом диспансере), не поддерживается», — ответили в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что информация о состоянии здоровья гражданина относится к врачебной тайне, защита которой гарантирована частью 1 статьи 23 Конституции РФ («Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»). Органы регистрации прав не располагают доступом к подобным сведениям и не обладают компетенцией для их оценки при совершении сделок.
Действующее законодательство предусматривает решение спорных ситуаций, когда покупатель недвижимости после расторжения сделки и выселения не может вернуть средства, уплаченные продавцу. Как разъяснили в службе, сложившаяся практика связана с тем, что положения законодательства в ряде случаев не применяются надлежащим образом. Так, признание сделки недействительной по статьям 178 или 179 Гражданского кодекса (в связи с заблуждением или обманом) влечет применение статьи 167 ГК, согласно которой каждая из сторон обязана возвратить всё полученное по сделке. Кроме того, в статье 328 ГК указано, что стороны не вправе через суд требовать исполнения встречных обязательств, пока не исполнили свои.
В Росреестре также добавили, что в случаях мошенничества при продаже жилья продавцы, как правило, не были признаны недееспособными, а значит, обладали полной гражданской дееспособностью и самостоятельно несли ответственность за свои действия.
