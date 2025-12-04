Росреестр: продавцов жилья не обяжут проверяться на дееспособность

Действующее законодательство предусматривает решение спорных ситуаций, когда покупатель недвижимости после расторжения сделки и выселения не может вернуть средства, уплаченные продавцу. Как разъяснили в службе, сложившаяся практика связана с тем, что положения законодательства в ряде случаев не применяются надлежащим образом. Так, признание сделки недействительной по статьям 178 или 179 Гражданского кодекса (в связи с заблуждением или обманом) влечет применение статьи 167 ГК, согласно которой каждая из сторон обязана возвратить всё полученное по сделке. Кроме того, в статье 328 ГК указано, что стороны не вправе через суд требовать исполнения встречных обязательств, пока не исполнили свои.