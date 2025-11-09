Ричмонд
В Роскачестве разъяснили, можно ли есть продукт в магазине до оплаты

Иногда тот или иной продукт настолько аппетитен, что хочется откусить от него кусочек прямо в магазине. Оказывается, это можно сделать, если вы планируете приобрести его, сообщили в Роскачестве, информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Источник: Российская газета

«Есть или пить до оплаты — можно, но с оговорками», — сообщили в Роскачестве.

Самое главное в этом случае — сохранить упаковку и затем оплатить товар на кассе.

Если же вы не предъявили упаковку, то магазин вправе посчитать ваш поступок хищением (согласно статье 7.27 КоАП РФ — «Мелкое хищение»).

В ведомстве рассказали и о других правах покупателей в магазинах.

Например, если на кассе цена товара выше, чем на полке, вы вправе потребовать продавать вам его по ценнику в торговом зале. Закон «О защите прав потребителей» обязывает магазин предоставлять достоверную информацию о товаре, включая цену.

Бывает так, что в вашем чеке «вдруг» оказался лишний товар. Это является ошибкой магазина. В этом случае покажите чек и попросите сверить запись с камерой. Если вам отказались возвращать деньги, вы можете пожаловаться администрации торговой организации или обратиться в Роспотребнадзор.

Если вы разбили товар в магазине не по своей вине (из-за скользкого (без предупреждения) пола, слишком узких проходов, резкого запуска ленты кассиром, а также из-за того, что товар стоял неустойчиво), то не обязаны его оплачивать.

Важно знать и то, что в магазине можно фотографировать товары, полки, ценники — это не является коммерческой тайной. Ограничить съемку может только охрана при нарушении общественного порядка, но не сам факт фотографирования.

Ну, а если вам нахамил продавец в магазине, вы имеете право на него пожаловаться. Сделать это можно через службу поддержки сети, сайт магазина, а если проблема не решена — через Роспотребнадзор.

