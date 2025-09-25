В Роскачестве разъяснили, как изменится размер пенсий после 80 лет

«Страховая пенсия по старости, которую получают большинство пенсионеров, состоит из двух компонентов», — сообщили эксперты.
Согласно пояснению специалистов, пенсия состоит из двух основных частей. Первой является фиксированная выплата — это гарантированная сумма, устанавливаемая государством. Ее размер может быть увеличен за счет применения районного коэффициента, наличия иждивенцев или установленной инвалидности.
Вторая часть — страховая. Она рассчитывается исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за время трудовой деятельности, и стоимости одного такого коэффициента на дату назначения пенсии.
При достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, то есть удваивается. Кроме того, пенсионерам, достигшим 80 лет и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, устанавливается ежемесячная надбавка на уход. Эта выплата назначается независимо от того, кто фактически осуществляет уход — родственник или социальный работник, причём факт совместного проживания не требуется. Важно подчеркнуть, что удвоение фиксированной выплаты касается исключительно страховой пенсии по старости.
«Подавать заявление не требуется. Перерасчёт производится автоматически на основании данных, имеющихся в Социальном фонде России (СФР). Пенсионеру не нужно обращаться в фонд. Если по достижении 80 лет размер выплаты не изменился, следует обратиться в клиентскую службу СФР для выяснения причин», — подытожили в организации.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».