В Роскачестве разъяснили, как изменится размер пенсий после 80 лет

При достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, то есть удваивается. Кроме того, пенсионерам, достигшим 80 лет и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, устанавливается ежемесячная надбавка на уход. Эта выплата назначается независимо от того, кто фактически осуществляет уход — родственник или социальный работник, причём факт совместного проживания не требуется. Важно подчеркнуть, что удвоение фиксированной выплаты касается исключительно страховой пенсии по старости.