Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Рольфе» рассказали, на ком отразится изменение утильсбора

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Масштаб влияния изменений в механизме утилизационного сбора, которые предлагает Минпромторг РФ, сильно преувеличен, в основном это коснется «серых» дилеров, которые использовали лазейки в законодательстве, такое мнение в интервью РИА Новости выразила гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова.

Источник: © РИА Новости

Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.

Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

«Если честно смотреть на цифры и сопоставить их с тем шумом, который возник в СМИ, становится очевидно: масштаб сильно преувеличен. Больше всего переживают те, кто зарабатывал на ввозе автомобилей в страну через физлиц», — заявила Виноградова.

Она уточнила, что для официальных дилеров изменения будут незначительными. Например, в автопарке «Рольфа» лишь 13,8% автомобилей прибавят в цене более 5%.

«А вот для тех, кто пользовался лазейкой в законе и оформлял машины на физлицо, не уплачивая в полном объеме коммерческий утильсбор, ситуация действительно меняется. Но давайте называть вещи своими именами: это была “серая” схема», — добавила топ-менеджер.