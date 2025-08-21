В ГД рассказали о мерах поддержки семей к школьному сезону

«Но в целом такой поддержки, как подготовка к школе, в федеральном бюджете не предусмотрена. Множество региональных бюджетов оказывают ее для многодетных семей. Там не только приобретение школьных принадлежностей, но и покупка школьной и спортивной формы. Кроме того, горячее питание в школе не до четвертого класса, а до буквально выпуска ребенка из школы, если он из многодетной семьи», — сообщила Бессараб.