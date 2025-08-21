В ГД рассказали о мерах поддержки семей к школьному сезону

Ранее сообщалось, что к подготовке первоклассника к новому учебному году родителям в среднем необходимо около 40 тысяч рублей. Такие данные привел финансовый маркетплейс «Выберу.ру» на основе проведенного опроса.
Как рассказала «Ленте.ру» Светлана Бессараб, часть этих расходов некоторые семьи могут покрыть за счет остатков средств материнского капитала. Она напомнила, что с прошлого года по решению президента Владимира Путина разрешено получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тысяч рублей. Многие родители используют эти деньги именно для покупки школьных товаров.
«Но в целом такой поддержки, как подготовка к школе, в федеральном бюджете не предусмотрена. Множество региональных бюджетов оказывают ее для многодетных семей. Там не только приобретение школьных принадлежностей, но и покупка школьной и спортивной формы. Кроме того, горячее питание в школе не до четвертого класса, а до буквально выпуска ребенка из школы, если он из многодетной семьи», — сообщила Бессараб.
