В РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров в Москве и Ульяновской области, сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. «Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области. Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет.

«Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Ее представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки», — сказала представитель МВД.

По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек, добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ст. 210, 172, 174 и 187 УК РФ). В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация и участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

