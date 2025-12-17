В РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

По ее словам, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. «Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей», — написала Волк в своем Telegram-канале.