В «Пулково» успешно провели первую оплату цифровыми рублями

«Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Прием оплаты цифровыми рублями был организован на POS-терминале клиента, на котором отобразился Универсальный платежный QR-код, включающий в себя также возможность оплаты и по Системе быстрых платежей. Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек», — сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале.
Таким образом «Пулково» стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг.
«Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров. Впоследствии планируем распространить ее и на другие услуги, предоставляемые в “Пулково” — посещение бизнес-залов, услугу “Fast Track” и другие», — отметила главный финансовый директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Ольга Корочкина.