В «Пулково» успешно провели первую оплату цифровыми рублями

«Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Прием оплаты цифровыми рублями был организован на POS-терминале клиента, на котором отобразился Универсальный платежный QR-код, включающий в себя также возможность оплаты и по Системе быстрых платежей. Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек», — сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале.