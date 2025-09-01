Ричмонд
В «Пулково» успешно провели первую оплату цифровыми рублями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. ВТБ и аэропорт «Пулково» успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале, сообщает пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом «Пулково».

Источник: РИА Новости

«Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Прием оплаты цифровыми рублями был организован на POS-терминале клиента, на котором отобразился Универсальный платежный QR-код, включающий в себя также возможность оплаты и по Системе быстрых платежей. Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек», — сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале.

Таким образом «Пулково» стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг.

«Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров. Впоследствии планируем распространить ее и на другие услуги, предоставляемые в “Пулково” — посещение бизнес-залов, услугу “Fast Track” и другие», — отметила главный финансовый директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Ольга Корочкина.

