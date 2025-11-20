В правилах торговли предлагают закрепить единую весовую единицу измерения товаров

Над этим документом работает Минпромторг, это следует из ответа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову (он в начале ноября депутат обратился в ведомство с предложением обязать торговые сети и магазины указывать полный вес продукции).
«Обязательные требования к оформлению ценников устанавливаются положениями п. 3 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением правительства от 31.12.2020. В настоящее время ведется работа над актуализацией правил в форме их переиздания, ответственный исполнитель — Минпромторг, — говорится в документе. — В этой связи рассматриваемые предложения могут стать предметом обсуждения в рамках проводимой работы, в которой Роспотребнадзор готов принять участие как орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики в области защиты прав потребителей».
Как говорил ранее в беседе с журналистами Нилов, после получения ответа от Роспотребнадзора он направил обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова с предложением включить такие поправки в новые правила торговли.
Он добавил, что актуальность и важность этой темы подтверждают многочисленные заявления от общественных организаций, которые защищают права потребителей, а также от россиян, которые путаются в ценниках.