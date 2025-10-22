В Польше выявили серьезные нарушения в продуктах с Украины

Инспекторы напоминают, что продукты питания, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины, должны соответствовать польским и европейским нормам. На этикетках должны быть указаны: полный состав, информация об аллергенах, пищевая ценность, дата годности. Вся эта информация должна быть указана на польском языке.