В Польше открыли крупнейшее в истории страны месторождение нефти и газа

Как говорится в заявлении компании, месторождение расположено на побережье Балтийского моря, рядом с городом Щецин.
Запасы предварительно оцениваются в 22 млн тонн нефти и 5 млрд куб. м газа товарного качества.
Общие запасы нефти оцениваются в 33 млрд тонн, газа — 27 млрд куб. м.
Компания прорубила первую скважину — Wolin East 1 — на глубине 9,5 метра, работы были завершены в феврале.
«Это исторический момент как для компании Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора», — заявил глава CEP Рольф Г. Скаар.