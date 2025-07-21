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В Польше открыли крупнейшее в истории страны месторождение нефти и газа

Отмечается, что месторождение находится на северо-западе Польши, недалеко от Щецина. Оператор проекта — компания Central European Petroleum (CEP) — называет его крупнейшим в стране и одним из самых масштабных в Европе.

Источник: Freepik

Как говорится в заявлении компании, месторождение расположено на побережье Балтийского моря, рядом с городом Щецин.

Запасы предварительно оцениваются в 22 млн тонн нефти и 5 млрд куб. м газа товарного качества.

Общие запасы нефти оцениваются в 33 млрд тонн, газа — 27 млрд куб. м.

Компания прорубила первую скважину — Wolin East 1 — на глубине 9,5 метра, работы были завершены в феврале.

«Это исторический момент как для компании Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора», — заявил глава CEP Рольф Г. Скаар.

Central European Petroleum — канадская компания, ее контрольный пакет акций принадлежит норвежским инвесторам. Дочерняя структура CEP владеет лицензией на участок Волин, его площадь составляет 593 кв. км.

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