В Петербурге мигрантам запретили работать в такси

В марте в Омске мигрантам официально запретили работать в такси и торговле. Кроме того, мигранты теперь не работают в сфере образования, здравоохранения, торговле сигаретами и алкоголем, включая пиво, производстве лекарственных препаратов и медицинских материалов, производстве детского питания и диетических продуктов. Также иностранцам запретили работать в охоте, отлове и отстреле диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, в организации отдыха детей и в предоставлении социальных услуг. У работодателей было три месяца до вступления указа в силу для того, чтобы они могли привести штатную численность сотрудников в соответствии с запретами.