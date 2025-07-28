В Петербурге мигрантам запретили работать в такси. Указ подписал губернатор Александр Беглов. Для компаний предусмотрен трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранцами, которые работают на основании патента.
Решение направлено «на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан» России. Постановление вступит в силу через 10 дней. Запрет будет действовать до конца 2025 года.
В августе 2024 года в Ленинградской области запретили иностранным гражданам работать в сфере легкового такси до конца 2024 года.
Помимо Ленобласти и Петербурга, ряд регионов ранее уже ввели такой запрет. Так, в Татарстане некоторым хозяйствующим субъектам до 31 декабря 2025 года запретили привлекать на работу иностранцев, трудящихся на основании патентов. Запрет на привлечение мигрантов в регионе установлен по 10 видам экономической деятельности, перечисленным в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). Иностранцы до конца текущего года не смогут работать в такси, в охранных службах, включая частные, и в сфере ветеринарии.
На Камчатке с 2025 года мигрантам ограничили работу в такси. Устраиваться водителями могут только жители стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.
В марте в Омске мигрантам официально запретили работать в такси и торговле. Кроме того, мигранты теперь не работают в сфере образования, здравоохранения, торговле сигаретами и алкоголем, включая пиво, производстве лекарственных препаратов и медицинских материалов, производстве детского питания и диетических продуктов. Также иностранцам запретили работать в охоте, отлове и отстреле диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, в организации отдыха детей и в предоставлении социальных услуг. У работодателей было три месяца до вступления указа в силу для того, чтобы они могли привести штатную численность сотрудников в соответствии с запретами.
В 2023 году в Магаданской и Курганской областях иностранцам запретили работать в такси. Тогда же в Челябинской области продлили на 2024 год запрет для иностранцев на вождение такси и автобусов. Такое же ограничение действовало в Тюменской области (его также продлили на 2024 год).