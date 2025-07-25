В ожидании ключа: динамику курса рубля определит итог заседания ЦБ

Эксперты сходятся во мнении, что доллар будет стоит не больше 80 рублей даже с учетом снижения ключевой ставки. Пока рынок находится в ожидании смягчения монетарного курса в целом, и на курсе рубля предсказуемое решение ЦБ от 25 июля практически не скажется. Опрошенные «Известиями» респонденты рассуждают о влиянии возможного снижения ключевой ставки на национальную валюту.
Сколько будет стоить доллар: консенсус-прогноз
Смягчение денежно-кредитной политики соответствует ожиданию рынка. От заседания Банка России 25 июля ожидают решительных шагов в виде снижения ключевой ставки сразу на 1−2 процентных пункта.
Среди факторов, которые Банк России может учесть при принятии решения, эксперты выделяют ожидаемую инфляцию, внутренний спрос (потребкредитование, оборот розничной торговли), внешние факторы (санкции, цены на нефть, валютные потоки) и состояние федерального бюджета. Сдерживающим фактором для ЦБ является именно федеральный бюджет, поскольку риски проинфляционного финансирования расходов на сегодняшний день высоки.
— Снижать ставку необходимо прежде всего для небольшого ослабления рубля и для повышения доходности с продажи энергоресурсов за рубеж. А значит, для пополнения казны, — считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
В случае иного решения — резкого снижения ставки сразу на несколько процентных пунктов, сохранения на текущем уровне или, наоборот, повышения из-за высоких инфляционных ожиданий — последствия для рубля могут быть непредсказуемыми, как и реакция обманутого в ожиданиях рынка.
Впрочем, среди аналитиков, которых опросили «Известия», есть и те, кто ждет падения ключевой ставки сразу на 300 б.п., то есть сразу до 17%. Но и в этом случае решение ЦБ вряд ли заметно повлияет на курс рубля и другие макропоказатели (ставки по кредитам
— Уровень реальной ключевой ставки и реальная жесткость денежно-кредитных условий останутся очень высокими. Для оживления кредитования ставка должна снизиться хотя бы до 13−15%. Но этого можно ожидать только ближе к концу года, — пояснил эксперт.
По подсчетам аналитиков «Альфа-Форекс», в августе торговый коридор по валютной паре рубль/доллар составит 77,75−84 рубля, а по паре евро/доллар — 89−97 рублей.
Главные эффекты от снижения ключевой ставки
Реакция финансового рынка будет зависеть от шага снижения ключевой ставки, сходятся во мнении респонденты «Известий».
Так, по мнению Екатерины Косаревой, если ЦБ примет осторожное решение снизить ставку на 1 п.п., до 19%, это вряд ли вызовет заметную реакцию, поскольку такое решение уже заложено в базовом сценарии.
В пользу снижения ставки говорит фактор высокого курса рубля и нарастающих проблем в отдельных секторах экономики говорит доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.
Это прежде всего строительство, угольная промышленность и автодилерская отрасль. Кроме того, регулятор испытывает определенное давление со стороны бизнес-сообщества из-за появляющихся признаков охлаждения экономики, добавил экономист.
— В то же время остаются достаточно мощными факторы, которые поддерживают высокую ставку. Во-первых, всё еще высокие инфляционные ожидания, хотя они и снизились в июне до 13%. Во-вторых, ухудшение условий внешней торговли, профицит которой в январе-мае снизился на 19% и сохраняет тенденцию на фоне дешевеющей нефти, — говорит он.
Что будет с вкладами и кредитами в 2025 году
Снижение ключевой ставки, особенно радикальное, безусловно, оживит рынок кредитования, уверен Владимир Любецкий.
— Банки уже начали снижать ставки по депозитам. Значит, не за горами и удешевление кредитов. Снижение ставки поддержит строительную отрасль, испытывающую в последнее время определенные сложности. Но существенно это ситуацию не изменит. Ставка всё равно остается высокой. А ипотека во многом развивается за счет государственной поддержки, — говорит он.
Заранее корректируя ставки, банки снижают стоимость фондирования, дополняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Это значит, что кредитные организации соизмеряют риски и потери из-за более дорогих денег прямо сейчас относительно более дешевых — потом, причем это касается и вкладов (минимизировать ущерб от необходимости возвращать деньги с чрезмерной на будущий момент доходностью), и кредитов (устранить «несправедливость» для клиентов, которые берут займы сейчас). Отсюда предупредительная коррекция, — сказала Юлия Макаренко.
Опрошенные аналитики отмечают тренд на снижение ставок как по депозитам, так и по кредитам.
Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отметил, что смягчение денежно-кредитных условий Банком России дает сигнал к понижению ставок на ипотечном рынке.
— Впрочем, вероятно, рынок пока останется в стагнации из-за жесткости условий, — высказался эксперт.
С ним согласен и глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский.
— Немедленного влияния на стоимость недвижимости решение финрегулятора о снижении ключевой ставки на 1−2 п.п. не окажет. В то же время можно ожидать роста цен на недвижимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, когда ставки будут упадут еще сильнее и вложение денег в депозиты станет менее привлекательным. И тогда стоимость жилья под влиянием низких ставок, более доступной ипотеки и инвестиционной привлекательности может начать расти, — резюмировал он.
По словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, для активного восстановления рыночного сегмента необходимо более существенное снижение ключевой ставки — до 10−12%.
— По нашим оценкам, ключевая ставка может упасть до 14% к концу 2025 года. К тому же времени цены на первичном рынке, где локомотивом рынка остается семейная ипотека, могут вырасти на 7%, а на готовое жилье — немного снизиться, — прогнозирует специалист.
Не только рубль
В любой валютной паре всегда два участника, и нередко укрепление одной валюты мотивировано большей частью ослаблением другой, — напоминает Екатерина Косарева.
— Помимо внутренних и даже внешнеполитических факторов вроде накаления или разрядки обстановки на Ближнем Востоке, ключевую роль в позициях американского доллара в ближайшие недели сыграют торговые войны, которые, наконец, вступят в активную фазу. Если переход от угроз к действиям случится, прогнозируем ослабление американской валюты по мере отзеркаливания торговых пошлин и снижение товарооборота в целом на фоне шока и глобальной перестройки товарных и инвестиционных потоков, — рассуждает аналитик.
По ее словам, принимая решение о ключевой ставке, Банк России рассмотрит и этот фактор.