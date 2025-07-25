В ожидании ключа: динамику курса рубля определит итог заседания ЦБ

— Немедленного влияния на стоимость недвижимости решение финрегулятора о снижении ключевой ставки на 1−2 п.п. не окажет. В то же время можно ожидать роста цен на недвижимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, когда ставки будут упадут еще сильнее и вложение денег в депозиты станет менее привлекательным. И тогда стоимость жилья под влиянием низких ставок, более доступной ипотеки и инвестиционной привлекательности может начать расти, — резюмировал он.