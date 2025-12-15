В открытом доступе. Зачем ЦБ заставит банки привязывать счета клиентов к их ИНН

Для большинства россиян привязка ИНН к счетам пройдет незаметно: обычные операции вроде переводов через СБП или оплаты услуг почти не изменятся. Но для части клиентов последствия могут оказаться более ощутимыми. Пожилые люди, которые не уверенно пользуются цифровыми сервисами, а также те, у кого ИНН просто нет, могут столкнуться с дополнительными вопросами и формальностями при открытии или обновлении счетов. Трудности возможны и у иностранцев и лиц без гражданства, поскольку правила их обслуживания фактически будут пересмотрены заново.