В открытом доступе. Зачем ЦБ заставит банки привязывать счета клиентов к их ИНН

Привязка ИНН к каждому банковскому счету станет логичным продолжением курса на упорядочивание данных о клиентах. В 2025 году ЦБ уже обязал указывать ИНН юридических лиц при переводах, и теперь аналогичная мера коснется обычных граждан. По мнению регулятора, данная мера должна помочь в борьбе с мошенниками, дропперами и схемами ухода от налогов. Однако, экспертов считают, что последствия такой реформы могут оказаться куда шире.
Использование ИНН снимает необходимость искать человека по ФИО и дате рождения, снижает риск ошибок в документах и помогает точнее выявлять подозрительные операции. Единый идентификатор заметно повысит прозрачность рынка и устранит так называемые «пробелы» в финансовом контроле.
Единый идентификатор
Ключевой причиной инициативы ЦБ стал запуск платформы «Антидроп», намеченный на 2027 год. Эта система будет автоматически анализировать банковские операции и отслеживать связи между различными счетами. ИНН станет основным ориентиром, который позволит быстро выявлять подставные аккаунты и блокировать попытки проведения сомнительных переводов. В Банке России подчеркивают: без обязательной привязки ИНН платформа просто не сможет работать полноценно.
«Фактически это следующий шаг после ужесточения 115-ФЗ и запуска системы “знай своего клиента”: у банков уже была оценка риска, но не было единого “якоря”. Для них такой запуск означает масштабную перенастройку системы: чистку данных, интеграцию с ФНС и обновление процедур проверки. С точки зрения борьбы с бытовым дропперством и обналичкой эта мера действительно работает, но она же усиливает риск ошибочного попадания клиента в “зону повышенного внимания”», — считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Регулятор уверяет, что банкам разрешат автоматически получать ИНН клиентов через ФНС, чтобы людям не приходилось самостоятельно приносить дополнительные документы. Тем не менее эксперты сомневаются, что ведомства смогут идеально синхронизировать свои базы данных и прогнозируют, что первые годы внедрения могут сопровождаться сбоями и административными трудностями.
Перестройка банков
По мнению Марии Красенковой, доработка систем для переводов не будет выглядеть сложной: «в системе просто появится новое поле, которое банки будут заполнять автоматически. Но на этом простые задачи заканчиваются. Основная нагрузка ляжет на внутренние системы банков: им предстоит обновить базы данных, переработать фронт-офисы, изменить модули обмена информацией и тщательно сверить данные всех существующих клиентов, чтобы убрать возможные несоответствия».
Сложности могут возникнуть и с картами, которые раньше работали через системы Visa и Mastercard. Российские протоколы обмена данными пока не дают полной уверенности, что банки смогут безболезненно адаптироваться к новым требованиям. Еще одна проблемная зона — клиенты, у которых нет ИНН или которые не обязаны его иметь. Это пожилые люди, иностранные туристы или некоторая часть мигрантов.
Банкам придется разработать для таких категорий отдельные схемы идентификации, чтобы не снижать качество обслуживания. При этом модернизация окажется дорогостоящей, и эксперты уже предполагают, что банки, как и раньше, будут перекладывать часть затрат на клиентов. «Повышение тарифов и комиссий в ближайшие годы почти неизбежно, особенно в части операций с наличными и обслуживания счетов», — уточняет экономист Саид Гафуров.
Прозрачный контроль
ЦБ, ФНС, Росфинмониторинг и МВД в последние годы заметно усилили взаимодействие в сфере финансового контроля. Привязка ИНН должна стать следующим шагом в этом процессе: благодаря ей автоматическая сверка данных станет точнее, а пространство для преступных схем, связанных с поддельными или чужими документами, значительно сократится.
С помощью привязки ИНН регулятор сможет отслеживать подозрительные операции на самой ранней стадии, анализируя взаимосвязи между счетами, устройствами, адресами и поведением пользователей. Для граждан это означает дополнительную защиту от мошенников, особенно тех, кто открывает счета на поддельные документы или использует купленные паспорта, чтобы проводить сомнительные транзакции.
ИНН исключит путаницу между однофамильцами и повысит точность установления личности. Это хорошо для законопослушных клиентов и плохо для злоумышленников. Но есть и обратная сторона: многие дропперы — это люди, которых вовлекли в схему обещанием легкого заработка. Теперь такие участники будут выявляться гораздо быстрее, а ответственность наступать гораздо жестче. Банки же давно работают с ИНН в кредитовании, поэтому технологически готовы к изменениям.
Но усиление контроля имеет и обратную сторону. Ошибки в базах данных — частое явление, и при несоответствии сведений одна система может заблокировать операции, опираясь на некорректные данные другой. Процесс восстановления и исправления таких ошибок нередко затягивается на недели, а иногда даже на месяцы. «Первые годы после нововведения могут стать наиболее сложными: будут возможны массовые сбои, неожиданная блокировка переводов и временное приостановление операций даже из-за небольших расхождений в информации», — предупреждает Саид Гафуров.
Налоги и риски
Другая задача — укрепление налоговой дисциплины. После вступления в силу новых правил внесудебного взыскания задолженностей с 1 ноября 2025 года ФНС получила возможность списывать неоспариваемые долги напрямую со счетов физлиц. ИНН, привязанный к каждому счету, значительно упростит этот механизм: налоговики смогут быстрее находить счета, исключать дублирование и «распыление» активов.
«Привязка ИНН усиливает общий тренд на “обеление” финансов. Налоговый идентификатор позволит государству точнее сопоставлять движение средств с налоговыми обязательствами граждан и ускорит процессы взыскания задолженностей, особенно после изменений, вступивших в силу в 2025 году», — подчеркивает Василий Кутьин, директор по аналитике Инго Банка.
Для самозанятых и граждан с несколькими источниками доходов новая система создаст жесткие ограничения. Потеря возможности скрывать реальные объемы доходов — неизбежный результат внедрения единого налогового идентификатора на уровне всех финансовых операций. Параллельно с этим повышается эффективность взаимодействия банков, ФНС, Социального фонда и органов внутреннего контроля. Это позволит улучшить качество данных и снизить объем серых операций на рынке труда.
Для большинства россиян привязка ИНН к счетам пройдет незаметно: обычные операции вроде переводов через СБП или оплаты услуг почти не изменятся. Но для части клиентов последствия могут оказаться более ощутимыми. Пожилые люди, которые не уверенно пользуются цифровыми сервисами, а также те, у кого ИНН просто нет, могут столкнуться с дополнительными вопросами и формальностями при открытии или обновлении счетов. Трудности возможны и у иностранцев и лиц без гражданства, поскольку правила их обслуживания фактически будут пересмотрены заново.
Одновременно с этим клиенты получат более высокий уровень защиты от мошенничества. Случаи использования «купленных» документов для открытия счетов станут практически невозможны, а подозрительные операции будут отсекаться быстрее. Но остается риск технических ошибок, из-за которых вполне добросовестные клиенты могут попасть под блокировку операций.
Переходный период
Привязка счетов к ИНН — заметное изменение в российской финансовой системе за последние годы. Оно сможет сделать движение денег более прозрачным, усложнить работу мошенникам и дать государству гораздо более точный инструмент финансового контроля. Но при этом реформа потребует серьезных изменений в работе банков, может вызвать технические сбои и потенциально привести к удорожанию услуг для клиентов.
Станет ли эта инициатива шагом к большей безопасности или источником лишних проблем для граждан, полностью зависит от того, насколько грамотно ее реализуют. У банков и регулятора есть время до 2027 года, чтобы пройти переходный период безболезненно, минимизировать ошибки и сохранить удобство для пользователей.
