В ОП РФ объяснили, какие выплаты вырастут вслед за МРОТ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Повышение МРОТ более чем на 20% с 2026 года повлечет за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Источник: Reuters

«МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику за полный месяц работы с восьмичасовым рабочим днем, — пояснил эксперт. — Она влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы».

На уже назначенную пенсию повышение МРОТ не влияет, добавил Машаров. «Но влияет на будущую, так как увеличиваются отчисления работников в СФР. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые осуществляет работодатель. Они в свою очередь напрямую зависят от размера заработной платы. Таким образом, если заработная плата растет, то, соответственно, растет и будущая пенсия», — отметил собеседник агентства.

Федеральный МРОТ в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. С 1 января 2026 года он, как планируется, вырастет до 27 093 рублей. Существует также региональный МРОТ — он устанавливается отдельно, по договоренности субъектов РФ с объединениями работодателей и профсоюзов. Региональный МРОТ может быть выше федерального, но не ниже.

