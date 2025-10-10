В Норвегии заявили об угрозе срыва переговоров с Россией о треске

В 2023 году российские суда выловили в экономической зоне Норвегии 61,1 тыс. т трески. Аналогичный показатель для норвежских судов в экономической зоне России в Баренцевом море составляет 2 тыс т, сообщал High North News со ссылкой на Директорат рыболовства Норвегии. Объем допустимого улова трески для российских рыбаков в 2025 году снизился на 48,4 тыс. т в сравнении с 2024 годом и составил 151 тыс. т. Bloomberg отмечал, что совместно утвержденные квоты на этот год оказались минимальными с 1991 года. В 2026-м ученые-океанологи рекомендуют сократить квоту на 21%, пишет Fiskeribladet.