В Нидерландах арестовали активы оператора «Турецкого потока»

До присоединения Крыма к России в 2014 году группа ДТЭК Ахметова была крупнейшим акционером «Крымэнерго» (57,49%). Компания снабжала полуостров электроэнергией.
В 2015 году госсовет Крыма национализировал компанию, а еще через два года — в 2017-м — в республике создали новую одноименную структуру и передали ей все энергосети полуострова.
Украинская структура после событий 2014 года сменила юридический адрес с Симферополя на Киев.
В ноябре 2023 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по требованию ДТЭК обязала Россию выплатить ей компенсацию убытков от экспроприации крымских активов в размере $207,8 миллионов.
В июле 2025 года Окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы SST на счетах в нидерландском банке в обеспечение требований ДТЭК к России по решению гаагского арбитража, поскольку SST якобы можно отождествить с государством.