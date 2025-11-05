В нашем долгу прибыло: бизнес потратил рекордные 36% доходов на кредиты

Компании направляли более 36% прибыли на обслуживание займов на конец сентября — это исторический максимум, показало исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования («Известия» ознакомились с документом). Аналитики предупреждают: такая ситуация усиливает риски банкротств и дефолтов, ускоряет инфляцию и тормозит экономику.
Несмотря на снижение ключевой ставки, долговые расходы бизнеса по итогам III квартала продолжили расти: компании сильно закредитованы и нередко вынуждены занимать, чтобы погашать старые обязательства, что, в свою очередь, снижает прибыль. Особенно тяжелое положение — в строительстве и автопроме. Какие еще отрасли находятся под давлением, а кому удается удерживать устойчивость — в материале «Известий».
Почему растут долги бизнеса
Нагрузка процентных платежей на прибыль компаний по итогам III квартала обновила исторический максимум, достигнув 36%, следует из октябрьского доклада ЦМАКП «Анализ макроэкономических тенденций». За год показатель вырос почти на 10 п.п., а за шесть лет — увеличился на 20 п.п. «Известия» направили запрос в ЦБ.
В пресс-службе Минэка редакции подтвердили, что фиксируют рост долговой нагрузки в большинстве отраслей. При этом там отметили: в ряде случаев это связано с привлечением дополнительного финансирования для увеличивающихся инвестиций в основной капитал — по итогам первой половины 2025-го они выросли на 12% в годовом выражении.
Основная причина роста долговой нагрузки — повышение ключевой ставки до 21%, максимума более чем за 20 лет, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Параллельно усилилось банковское регулирование.
— В нынешнем кредитном цикле доля корпоративных займов с плавающей ставкой необычно высокая, у крупнейших банков она достигает около 75%. Такая конструкция и льготные программы позволили финансовым организациям относительно спокойно пережить резкий рост ключевой с 7,5 до 21% в 2023—2024 годах, переложив основную нагрузку на бизнес и Минфин. В итоге стоимость обслуживания долга для компаний увеличивалась быстрее, чем при фиксированных процентах: им приходилось платить больше не только по новым, но и по уже оформленным ссудам, где условия автоматически менялись вслед за ставкой ЦБ, — пояснила эксперт.
Хотя осенью ключевая снизилась до 16,5%, компании к этому моменту уже значительно увеличили расходы на проценты, уточнил частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. В 2024 году такие платежи выросли в 1,8 раза, а в первой половине 2025-го — еще в 1,5 раза, добавил он.
Растет и задолженность бизнеса. По данным ЦБ, за первое полугодие совокупный корпоративный долг достиг 122 трлн рублей. При этом обязательства нефинансовых компаний, которые составляют основную часть заемщиков, увеличились за год на 14%. Одновременно расширяется группа должников с просрочкой — на сентябрь их доля достигла 23% против 17% в 2024-м, отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
Многие предприятия занимают не для развития, а чтобы перекрывать старые долги и поддерживать ликвидность, добавил эксперт. По его словам, рост просрочек связан со сложностями рефинансирования: банки ужесточают требования, а у компаний не хватает свободных средств для своевременных выплат.
Еще один фактор усиления долгового давления — снижение прибыли. За восемь месяцев 2025-го компании заработали 17,6 трлн против 20 трлн за тот же период 2024-го, и это без учета высокой инфляции, которая дополнительно обесценила доходы, отметил Владимир Еремкин. По данным Росстата, сальдо доходов и убытков также сократилось на 8,3%.
Какой бизнес наиболее уязвим
По данным ЦМАКП, максимальная нагрузка зафиксирована в строительстве — там чистый долг превышает прибыль почти в шесть раз. Также в антирейтинге — деревообработка и автопром, где обязательства выше доходов почти в пять раз, а в коммерческих услугах, железнодорожном машиностроении, судостроении и авиапроме — примерно в четыре раза.
Строительство и автопром сильнее остальных почувствовали на себе жесткую политику ЦБ, поскольку покупка жилья и машин в значительной степени зависит от кредитов, а спрос на заемные средства особенно чувствителен к ставкам, пояснила Ольга Беленькая из «Финама». Дополнительно нагрузку усилило прекращение выдачи безадресной льготной ипотеки, которая действовала с 2020-го как антикризисная мера и поддерживала спрос почти четыре года. В 2023-м и первой половине 2024-го население активно реализовывало отложенный спрос на недвижимость и автомобили благодаря росту доходов и доступному кредитованию. Сейчас же именно в этих секторах происходит резкое охлаждение, добавила эксперт.
— При этом строительный сектор и машиностроение в значительной степени покрывают внутренний спрос на продукцию металлургии. В деревообработке ситуация усугубляется снижением спроса на жилье, что ведет к сокращению выпуска мебели, — отметила она.
В Минэке «Известиям» пояснили, что российские деревообрабатывающие предприятия продолжают адаптацию к новым внешнеэкономическим условиям и санкционным ограничениям, перестраивая логистику. Этот процесс также требует привлечения дополнительных кредитных ресурсов, подчеркнули в ведомстве.
При ставке 16−21% инвестиции для таких компаний становятся слишком дорогими, продолжил частный инвестор Федор Сидоров. Кроме того, эти отрасли ориентированы не на госзаказ, а на массовый рынок, где платежеспособный спрос сокращается из-за высокой стоимости заимствований. Возникает замкнутый круг: дорогие кредиты давят на рентабельность, а слабый спрос не позволяет компенсировать рост издержек, подчеркнул он.
Вместе с тем минимальная долговая нагрузка наблюдается у фармацевтических компаний, производителей кожаных и текстильных изделий, а также пластмассовой и резиновой продукции — в этих секторах чистый долг ниже прибыли, следует из доклада ЦМАКП.
Как компании справиться с нагрузкой
Дальнейший рост долгового давления может привести к волне банкротств и дефолтов в частном секторе, считает частный инвестор Федор Сидоров. По данным агентства «Эксперт РА», за январь — октябрь 2025 года как минимум 26 компаний допустили технический дефолт против 11 за весь 2024-й.
Если проблемы возникнут у крупных системообразующих предприятий, государство, скорее всего, поддержит их через докапитализацию, на что могут пойти бюджетные средства, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако такие расходы потенциально способны разогнать инфляцию.
Долговое давление будет сдерживать инвестиции и тормозить экономику, подчеркнул Владимир Еремкин из Президентской академии. По его словам, многие компании сосредоточатся на выживании и обслуживании долгов, а не на привлечении новых средств для развития. При этом может пострадать и финансовый сектор: рост банкротств и просрочек заставит банки еще сильнее ужесточить кредитную политику и ограничить доступ к заемным ресурсам, а также формировать дополнительные резервы, что негативно скажется на их капитале и устойчивости.
В Минэке отметили, что по мере снижения ключевой ставки ожидается восстановление спроса на рынке жилья и автомобилей, что будет способствовать улучшению финансового положения компаний.
— Стабилизация возможна, но не ранее второй половины следующего года. ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 13−15% в течение всего 2026-го. Чтобы облегчить положение, бизнесу важны предсказуемое снижение ставки и переход от долгового к долевому финансированию: регулятор уже призывает компании активнее выходить на рынок акций вместо наращивания кредитной нагрузки, — отметил Федор Сидоров.
По словам эксперта, многое зависит и от бюджетной политики: чем меньше экономика будет подпитываться льготными кредитами, тем быстрее ЦБ сможет смягчить условия. Ближайшие кварталы покажут, как быстро инфляция вернется к цели в 4%. От этого будут зависеть темпы снижения ставки и устойчивость компаний.