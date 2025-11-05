В нашем долгу прибыло: бизнес потратил рекордные 36% доходов на кредиты

Строительство и автопром сильнее остальных почувствовали на себе жесткую политику ЦБ, поскольку покупка жилья и машин в значительной степени зависит от кредитов, а спрос на заемные средства особенно чувствителен к ставкам, пояснила Ольга Беленькая из «Финама». Дополнительно нагрузку усилило прекращение выдачи безадресной льготной ипотеки, которая действовала с 2020-го как антикризисная мера и поддерживала спрос почти четыре года. В 2023-м и первой половине 2024-го население активно реализовывало отложенный спрос на недвижимость и автомобили благодаря росту доходов и доступному кредитованию. Сейчас же именно в этих секторах происходит резкое охлаждение, добавила эксперт.