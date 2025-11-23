В МВД разъяснили, как удалить из интернета информацию о себе

В интернете хранится значительный объем персональной информации пользователей, включая данные с устаревших форумов, маркетплейсов, социальных сетей, рассылок и архивных ресурсов. Подобные данные могут использоваться не только для мошенничества, но и для шантажа. О том, как удалить из интернета данные о себе — в материале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.