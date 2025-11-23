В МВД разъяснили, как удалить из интернета информацию о себе

Для минимизации рисков утечки персональной информации в ведомстве рекомендуют провести аудит «цифрового следа». Начните с поиска данных о себе в интернете: введите в поисковой системе собственное имя, адрес электронной почты и используемые никнеймы. Для расширенного поиска специалисты советуют использовать онлайн-сервисы, такие как Namechk (проверяет наличие никнеймов более чем в 90 сервисах) и Web Cleaner (позволяет проводить параллельный поиск в разных поисковых системах).
Важный шаг — удаление неактуальных и заброшенных аккаунтов, что можно сделать с помощью платформы JustDeleteMe. Необходимо также отозвать доступ у старых приложений через настройки безопасности в Google, Apple или Facebook* (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).
При обнаружении нежелательных или сомнительных материалов о себе рекомендуется воспользоваться «правом на забвение» и отправить соответствующие запросы в поисковые системы Яндекс, Google, Bing и Mail.ru. Если информация размещена непосредственно на сайте, имеет смысл связаться с владельцем ресурса (по контактам из сервиса who.is) и направить запрос на удаление данных, а для устранения архивных копий — обратиться в archive.org.
Для предотвращения дальнейших рисков безопасности специалисты советуют включать мониторинг утечек и регулярно проверять настройки приватности в социальных сетях и операционных системах.
Рекомендуется также время от времени очищать почтовый ящик, удаляя письма с конфиденциальной информацией и лишние рассылки, а также не хранить личные данные в почте.
Контроль устройств включает регулярную очистку истории, куков и кэша браузера (рекомендуется настраивать автоматическое удаление при закрытии программы), а также отключение рекламного идентификатора в настройках Android или iOS. Комплексные меры позволят существенно повысить уровень защищённости личных данных в цифровой среде.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».