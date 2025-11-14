В МВД разъяснили, как не попасться на фишинг в мессенджерах

Эксперты по кибербезопасности МВД дали рекомендации для повышения защиты персональных данных в интернете. Специалисты советуют внимательно относиться к входящим сообщениям, особенно от аккаунтов, которые внешне напоминают официальные профили банков, маркетплейсов или служб поддержки. Мошенники часто используют схожие имена, добавляют символы или изменяют буквы в названии.
Рекомендации МВД включают в себя проверку имени пользователя через официальный сайт компании, а также анализ даты создания профиля — новый аккаунт может сигнализировать о мошенничестве. Пользователям настоятельно советуют не переходить по ссылкам из чатов, а использовать только те, что опубликованы на официальных ресурсах.
Отдельное внимание эксперты уделяют проверке интернет-ссылок. Поддельные страницы, визуально не отличающиеся от оригинальных, могут быть предназначены для кражи персональных или платежных данных. МВД рекомендует избегать переходов по ссылкам от незнакомых отправителей, проверять адрес, на который ведёт ссылка, и входить в сервисы только через официальные приложения или сайты. Для дополнительной проверки ссылок предлагается использовать специализированные онлайн-сервисы, такие как virustotal.com.
Для защиты аккаунта специалисты МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и PIN-код в настройках мессенджеров, регулярно обновлять приложения, использовать сложные пароли и менеджеры паролей. В случае получения подозрительного сообщения рекомендуется сделать скриншот, заблокировать отправителя и обратиться в службу поддержки соответствующего сервиса.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».