В МВД разъяснили, как не попасться на фишинг в мессенджерах

Отдельное внимание эксперты уделяют проверке интернет-ссылок. Поддельные страницы, визуально не отличающиеся от оригинальных, могут быть предназначены для кражи персональных или платежных данных. МВД рекомендует избегать переходов по ссылкам от незнакомых отправителей, проверять адрес, на который ведёт ссылка, и входить в сервисы только через официальные приложения или сайты. Для дополнительной проверки ссылок предлагается использовать специализированные онлайн-сервисы, такие как virustotal.com.