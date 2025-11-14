Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД разъяснили, как не попасться на фишинг в мессенджерах

Специалисты Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России напомнили россиянам, что злоумышленники могут активно пользоваться различными мессенджерами. О том, как действовать, чтобы не потерять личные данные и деньги, эксперты рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперты по кибербезопасности МВД дали рекомендации для повышения защиты персональных данных в интернете. Специалисты советуют внимательно относиться к входящим сообщениям, особенно от аккаунтов, которые внешне напоминают официальные профили банков, маркетплейсов или служб поддержки. Мошенники часто используют схожие имена, добавляют символы или изменяют буквы в названии.

Рекомендации МВД включают в себя проверку имени пользователя через официальный сайт компании, а также анализ даты создания профиля — новый аккаунт может сигнализировать о мошенничестве. Пользователям настоятельно советуют не переходить по ссылкам из чатов, а использовать только те, что опубликованы на официальных ресурсах.

Отдельное внимание эксперты уделяют проверке интернет-ссылок. Поддельные страницы, визуально не отличающиеся от оригинальных, могут быть предназначены для кражи персональных или платежных данных. МВД рекомендует избегать переходов по ссылкам от незнакомых отправителей, проверять адрес, на который ведёт ссылка, и входить в сервисы только через официальные приложения или сайты. Для дополнительной проверки ссылок предлагается использовать специализированные онлайн-сервисы, такие как virustotal.com.

Для защиты аккаунта специалисты МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и PIN-код в настройках мессенджеров, регулярно обновлять приложения, использовать сложные пароли и менеджеры паролей. В случае получения подозрительного сообщения рекомендуется сделать скриншот, заблокировать отправителя и обратиться в службу поддержки соответствующего сервиса.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше