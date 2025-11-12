В МВД рассказали о схемах мошенничества с поддельными документами от ЦБ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мошенники с целью хищения средств со счетов рассылают поддельные документы от Центробанка с предложением подключиться к якобы специальной программе, которая позволит защитить активы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Так, в киберполиции рассказали, в чем особенность схемы. Человеку звонят, представляясь «сотрудником Банка России», «специалистом по защите прав потребителей» или «уполномоченным представителем ЦБ». Звонящий сообщает о «подозрительной активности»: якобы кто-то пытался получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, банковскому счету или персональным данным, ему внушают, что счета вот-вот заблокируют, деньги пропадут, а человек сам может быть включен в список «риска» Росфинмониторинга.
«Чтобы “спасти ситуацию”, предлагают подключиться к секретной программе ИПБС — якобы “единственному способу” защитить свои активы», — сказали в управлении, разместив в Telegram-канале пример поддельного документа.
Затем потенциальную жертву просят подписать заявление, в котором она признает свою «вину», просит «помощи от ЦБ», обещает «выполнять все инструкции» и «не заниматься самодеятельностью». Это создает иллюзию юридической ответственности за свои действия и легитимности процесса.
«После “оформления участия в программе” мошенники требуют указать все установленные банковские приложения и перевести деньги на безопасный счет», — пояснили в УБК.
В МВД добавили, что Банк России не работает напрямую с физическими лицами как банк, такой программы ИПБС не существует в правовом поле РФ, ЦБ не налагает штрафы на граждан и не блокирует счета напрямую. Кроме того, в ведомстве отметили, что заявление о «разглашении данных Госуслуг» является манипулятивным приемом.