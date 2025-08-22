В МВД рассказали о мошеннической схеме в сфере трудоустройства

Злоумышленники осваивают новые способы мошенничества с помощью схемы фиктивного трудоустройства. Аферисты создают поддельные или копируют реальные компании и размещают привлекательные вакансии: чаще всего речь идет о должностях контент-менеджера, маркетолога и других популярных направлениях. Через мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), потенциальным жертвам предлагают пройти дистанционное обучение и стажировку, имитирующую настоящую работу.