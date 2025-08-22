В МВД рассказали о мошеннической схеме в сфере трудоустройства

Злоумышленники осваивают новые способы мошенничества с помощью схемы фиктивного трудоустройства. Аферисты создают поддельные или копируют реальные компании и размещают привлекательные вакансии: чаще всего речь идет о должностях контент-менеджера, маркетолога и других популярных направлениях. Через мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), потенциальным жертвам предлагают пройти дистанционное обучение и стажировку, имитирующую настоящую работу.
В процессе «стажировки» кандидат выполняет задания на фейковом корпоративном портале, а на его балансе отображается виртуальная зарплата, достигающая 25−30 тысяч рублей. Для получения этих средств жертву побуждают перевести деньги якобы для оплаты налоговых сборов или оформления документов. После этого связь с работодателем прерывается, а денежные средства поступают к злоумышленникам.
Одной из жертв такая схема стоила не только финансовых потерь, но и двух недель потраченного времени.
В МВД отмечают: легальные работодатели никогда не требуют оплату при трудоустройстве или за оформление документов. Ведомство рекомендует быть осторожнее при выборе работы: проверять компании через официальные источники, настаивать на проведении офлайн-собеседований и подписании официальных договоров. Любая просьба о переводе денег под предлогом возврата платы за зарплату или оформление — признак мошенничества.
