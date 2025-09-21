Ричмонд
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.

«В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС», — уточняют правоохранители.

Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.

