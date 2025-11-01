В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунтов в Telegram, WhatsApp и Мах

«Если ваш аккаунт в Telegram взломали и у вас есть доступ к аккаунту с одного из ваших устройств, то завершите все сеансы на незнакомых устройствах. Установите или сбросьте облачный пароль», — сказали в управлении. Кроме того, там рекомендуют включить «автоматическое завершение сеансов» для защиты и установить облачный пароль (2FA).