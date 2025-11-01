В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунтов в Telegram, WhatsApp и Мах

«Если ваш аккаунт в Telegram взломали и у вас есть доступ к аккаунту с одного из ваших устройств, то завершите все сеансы на незнакомых устройствах. Установите или сбросьте облачный пароль», — сказали в управлении. Кроме того, там рекомендуют включить «автоматическое завершение сеансов» для защиты и установить облачный пароль (2FA).
В УБК отметили, что иногда может возникнуть ситуация, что злоумышленник завершил сессию, но хозяину аккаунта получилось авторизоваться вновь. «Завершить все сеансы на неизвестных устройствах, удалить аккаунт», — советуют в киберполиции.
«При подозрениях на взлом учетной записи в мессенджере WhatsApp необходимо отключить все неизвестные связанные устройства в аккаунте и сменить пароль», — сказали в УБК.
При взломе мессенджера Мах следует завершить все сеансы, кроме текущего, затем включить безопасный режим, ограничить видимость для незнакомцев. Завершающим этапом должна стать установка пароля для входа (2FA).
«И помните — никто не защитит ваши данные лучше, чем вы сами», — подытожили в киберполиции.