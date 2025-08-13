В МВД предупредили о схемах мошенников с налоговым вычетом

Получив желаемое, продолжают в МВД, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25−35 лет.