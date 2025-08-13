В МВД предупредили о схемах мошенников с налоговым вычетом

«Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы, и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тыс. за обучение). Для “оформления” мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Получив желаемое, продолжают в МВД, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25−35 лет.
В министерстве подчеркивают, что получить достоверную информацию о вычетах можно на официльаном сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика, в инспекции ФНС или МФЦ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».