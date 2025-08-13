Ричмонд
В МВД предупредили о схемах мошенников с налоговым вычетом

Последнее время мошенники активно используют тему налоговых вычетов для получения кодов авторизации от значимых сервисов. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы, и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тыс. за обучение). Для “оформления” мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Получив желаемое, продолжают в МВД, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25−35 лет.

В министерстве подчеркивают, что получить достоверную информацию о вычетах можно на официльаном сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика, в инспекции ФНС или МФЦ.

