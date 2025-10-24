В МВД предупредили о мошенничестве с ограничениями на количество sim-карт

Чтобы не стать жертвой мошенников в киберполиции советуют проверить, сколько sim-карт оформлено на человека. Сделать это можно можно самостоятельно и безопасно — через портал Госуслуги в разделе сведений о зарегистрированных номерах. «Если вам звонят и ссылаются на “новые правила регистрации sim-карт” — просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону», — подчеркнули в УБК.