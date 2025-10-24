Ричмонд
В МВД предупредили о мошенничестве с ограничениями на количество sim-карт

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мошенники используют тему ограничений на количество sim-карт, чтобы выманить персональные данные и деньги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: Freepik

«После новостей о проверках операторов связи и ограничении числа sim-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую легенду. Они звонят и сообщают, что ваш номер “временно заблокирован из-за превышения лимита” или “подлежит перерегистрации”, — сказали в управлении.

В МВД добавили, что под предлогом «сохранения номера» или «подтверждения личности» у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить «специалисту». В частности, как отметили в УБК, подобным образом пострадала жительница Чебоксар, поверившая, что без срочной «проверки данных» потеряет номер телефона.

Чтобы не стать жертвой мошенников в киберполиции советуют проверить, сколько sim-карт оформлено на человека. Сделать это можно можно самостоятельно и безопасно — через портал Госуслуги в разделе сведений о зарегистрированных номерах. «Если вам звонят и ссылаются на “новые правила регистрации sim-карт” — просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону», — подчеркнули в УБК.

