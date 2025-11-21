В МВД назвали число квартир, похищенных телефонными мошенниками

Единой по России статистики телефонного мошенничества с жильем МВД не ведет, однако по крупным регионам такие данные собраны. Об этом на проведенном в Госдуме круглом столе «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости: новые вызовы и законодательные решения» сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов.
Где телефонные мошенники украли больше всего жилья
Схема с реализацией жилья под влиянием телефонных мошенников присуща крупным городам, где наиболее высока стоимость жилья, сообщил Филиппов. Например, в Москве только за уже завершившуюся часть 2025 года по такой схеме было продано 75 квартир.
Кроме того, за два последних года по такой съеме было реализовано:
- 70 квартир — в Санкт-Петербурге;
- 38 квартир — в Подмосковье;
- 34 квартиры — в Новосибирской области;
- 22 квартиры — в Челябинской области.
Семь квартир мошенники заставили собственников продать в Алтайском крае, по шесть — в Красноярском и Пермском краях, а также Саратовской и Мурманской области, три — в Краснодарском крае.
Что происходит дальше
После того, как обманутые собственники отдают мошенникам деньги от проданного жилья, они оправляются от воздействия социальной инженерии и часто идут в суд, пытаясь вернуть право собственности на проданные квартиры, сообщил представитель МВД. «После реализации 251 квартир было подавно 90 исков в суд», — сказал Филиппов. Из этих заявлений 55 еще не рассмотрены, по 20 право собственности на жилье оставлено за покупателем, а по 14 — за продавцами.
Политика гражданских судов идет по трем направлениям, уточнил он:
- в 41% случаев сделка признается недействительной, а покупатель квартиры, являющийся добросовестным, остается и без денег, и без квартиры;
- в 39% случаев сделка также признается недействительной, но применяется двухсторонняя реституция (когда каждая сторона сделки возвращает второй то, что получила);
- в 20% случаев бывшему собственнику в исковых требованиях отказывают, считая, что жертва сама ответственна в своих действиях. Сделку признают совершенной, а квартиру оставляют за добросовестным покупателем.
Как пытаются предотвратить телефонное мошенничество с жильем
Как пояснил представитель МВД, в большинстве случаев под влиянием мошенников собственники продают жилье не самостоятельно, а через посредников. Так:
- в 41% случаев продавцы обращались в агентства недвижимости;
- в 32% случаев — к частным риелторам;
- и только в 27% случаев продажу осуществляли самостоятельно, размещая объявления на «Авито» или ЦИАНЕ, а сделки проводили через приложения «Домклик» от Сбера или «М2» от банка ВТБ.
Поэтому о новых мошеннических схемах МВД информирует не только все население в целом, но и конкретно риелторов. Еще два года назад специально для них были разработаны рекомендации, которые были распространены по агентствам недвижимости Москвы и регионов. В них, в частности, приведены признаки, по которым можно заподозрить, что продавец жилья действует под влиянием мошенников, описано, как нужно переубеждать его и как еще нужно действовать, чтобы обман предотвратить.
Как поступают риелторы, столкнувшись с мошенничеством
Добросовестные риелторы к рекомендациям МВД прислушиваются — при выявлении потенциального мошенничества с жильем они обращаются в полицию. Таких случаев много в Москве, есть они также в Новосибирске и в Алтайском крае, сообщил Филиппов.
Часть риелторов является недобросовестными — у них желание заработать перевешивает знание алгоритмов по предотвращению мошенничества. «В Санкт-Петербурге и Краснодарском крае были установлены случаи вовлечения риелторов в преступные схемы, и они привлечены к уголовной ответственности по ст. 159», — сообщил Филиппов.
Третья группа ситуаций — когда риелтор видит признаки мошенничества и пытается его предотвратить, однако собственник все равно настаивает на продаже жилья. И рано или поздно находится посредник, который поможет осуществить такую сделку. Если в последующем такой продавец обратится за признанием сделки недействительной, ему может быть отказано.
Как усложнить жизнь мошенникам
По словам Филиппова, удачный способ минимизировать мошеннические сделки с жильем — пойти по такому же пути, по которому несколько лет назад пошли банки, когда был всплеск банковского мошенничества. Они профессиональные участники рынка, поэтому на них возлагается больше ответственности. Аналогичный подход должен быть и к агентствам недвижимости. «У банков есть понятие — операция без согласия клиента. Его природа должна стать основополагающей и для риелторов при сопровождении сделок с недвижимостью», — сказал Филиппова.
«Покупатель, которым приняты все меры оценки воли продавца, на наш взгляд, не должен отвечать за того продавца, который находится под воздействием обмана», — добавил он.