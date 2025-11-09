В МВД напомнили, какие реквизиты карты нельзя сообщать третьим лицам

Узнать больше по теме

CVV и CVC на банковской карте: что это и зачем нужно

Пластиковыми картами сегодня активно пользуются люди всех возрастов. Однако далеко не все знают, что такое CVV/CVC на банковской карте. Мы расскажем, что означают эти коды, зачем они придуманы и когда они могут пригодиться.