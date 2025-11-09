В МВД напомнили, какие реквизиты карты нельзя сообщать третьим лицам

«Как правило, злоумышленники получают несанкционированный доступ к финансам не в результате взлома банковской системы, а из-за непреднамеренного или наивного предоставления пользователями конфиденциальной информации», — говорится в сообщении на Telegram-канале ведомства.
Для получения денежных переводов можно сообщать: полный номер карты, указанный на лицевой стороне (16 символов); номер банковского счёта (20 символов), к которому привязана карта; номер мобильного телефона, привязанного к счёту, и наименование банка (для осуществления перевода через Систему Быстрых Платежей).
Категорически запрещено сообщать третьим лицам: трёхзначный код безопасности, расположенный на обратной стороне карты (CVV/CVC); ПИН-код карты; коды подтверждения и пароли из SMS-сообщений от банка; срок действия карты.
