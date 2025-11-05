В МВД напомнили, как вести себя при звонке «из полиции»

В МВД рекомендуют при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и перезванивать по официальным номерам (в том числе 102).
Ведомство подчеркивает, что такая мера снижает риск мошенничества и помогает защитить средства и личную безопасность.
Граждан просят распространить эти рекомендации среди родных, знакомых и коллег, «особенно среди пожилых граждан, которые чаще всего становятся жертвами мошенников».
