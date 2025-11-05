Ричмонд
В МВД напомнили, как вести себя при звонке «из полиции»

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали россиянам, что делать при получении звонка от неизвестных, представляющихся работниками полиции.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

В МВД рекомендуют при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и перезванивать по официальным номерам (в том числе 102).

Ведомство подчеркивает, что такая мера снижает риск мошенничества и помогает защитить средства и личную безопасность.

Граждан просят распространить эти рекомендации среди родных, знакомых и коллег, «особенно среди пожилых граждан, которые чаще всего становятся жертвами мошенников».

