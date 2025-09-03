В Минтруде заявили о «перекосах» в льготной ипотеке

Россияне чаще берут в семейную ипотеку однокомнатные квартиры и квартиры-студии, хотя именно эти виды недвижимости не подходят для жизни семьи с детьми, заявила первый заместитель министра труда Ольга Баталина.
По ее мнению, жилье покупают не только для семьи, но и для инвестирования.
«Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет. Это первое. И второе: мы видим, конечно, и то, что жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет. Понятно, что у нас есть процесс трудовой мобильности, у нас есть трудодефицитные и трудоизбыточные регионы, и очень важно, чтобы перемещение к месту работы с привлекательными условиями не было барьером, <…> с точки зрения возможностей проживания в этом регионе», — цитирует РБК замминистра.
При развитии жилищного кредитования важно разделять ситуации, когда недвижимость приобретается с целью инвестирования, и когда его покупают действительно для проживания семьи.
В этом контексте особенное внимание следует уделить развитию внеипотечных, альтернативных способов улучшения жилищных условий, продолжила Баталина. Она призвала глубже понять потенциал такого способа обеспечения жильем как аренда, а именно насколько он семейный и в какой степени позволяет «увязать запросы рынка труда и вопроса демократии».
«Работает он универсально на обе задачи или все-таки это только про рынок труда и не более. И, конечно, нам нужно посмотреть другие формы, там, где у нас не будет возникать длинных ипотечных обязательств», — добавила представитель министерства.