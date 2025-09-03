В Минтруде заявили о «перекосах» в льготной ипотеке

«Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет. Это первое. И второе: мы видим, конечно, и то, что жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет. Понятно, что у нас есть процесс трудовой мобильности, у нас есть трудодефицитные и трудоизбыточные регионы, и очень важно, чтобы перемещение к месту работы с привлекательными условиями не было барьером, <…> с точки зрения возможностей проживания в этом регионе», — цитирует РБК замминистра.