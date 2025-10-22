В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году

«МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%», — сказал Платыгин во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
