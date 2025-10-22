Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Источник: © РИА Новости

«МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%», — сказал Платыгин во время пленарного заседания Госдумы.

Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.

Узнать больше по теме
МРОТ в России в 2025 году: от чего зависит и на что влияет минимальный размер оплаты труда
Зарплата учителя, строителя и офисного менеджера зависит от разных показателей, но не может быть меньше определенного размера. Рассказываем, как рассчитывается МРОТ и чему он равен в 2024—2025 году.
Читать дальше