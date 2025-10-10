В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ

«В части НДФЛ… мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный», — сказала она.
