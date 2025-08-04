В МИД России оценили потери ЕС в энергосекторе из-за разрыва с РФ

«Существуют разные оценки. Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли. В 2013 году у нас было €417 млрд торговли, в прошлом — €60 млрд, сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль», — рассказал «Известиям» Александр Грушко.