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В МИД России оценили потери ЕС в энергосекторе из-за разрыва с РФ

Потери Европейского союза (ЕС) от прекращения энергетического сотрудничества и свертывания торговли с РФ превысили €1 трлн, сообщил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Источник: РИА "Новости"

«Существуют разные оценки. Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли. В 2013 году у нас было €417 млрд торговли, в прошлом — €60 млрд, сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль», — рассказал «Известиям» Александр Грушко.

Отказ от сотрудничества с Россией сказывается на конкурентоспособности экономики ЕС. Как подчеркнул замглавы МИД России, стоимость природного газа в Европе в четыре-пять раз выше, чем в США, а электричество дороже в два-три раза.

Ранее на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что утрата Брюсселем политического суверенитета ведет к утрате и экономического суверенитета, и, как следствие, к колоссальным потерям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безнадежный партнер: ЕС потерял €1 трлн от разрыва связей с РФ в энергетике.