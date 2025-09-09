Ричмонд
В МИД Финляндии выступили за введение пошлин на экспорт России в ЕС

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила за введение пошлин в отношении всего экспорта России на внутренний рынок Евросоюза.

Источник: AP 2024

«Я выступаю за то, чтобы мы обложили любой экспорт России на внутренний рынок ЕС пошлинами. Мы никогда не должны попадать в зависимость», — сказала министр в ходе визита в Берлин, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале МИД Германии.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

