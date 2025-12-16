В квартирную схему вписались друзья суда. За покупательницу квартиры Долиной вступилась ассоциация юристов

В письме отмечаются два ключевых обстоятельства. Во-первых, статьи 178 и 179 Гражданского кодекса РФ (ГК), позволяющие оспорить сделку по требованию стороны, действовавшей под влиянием заблуждения или обмана, дают суду возможность отказать в иске, если такая ошибка истца была нераспознаваема ответчиком. То есть для отмены сделки на таком основании, указывают эксперты, должна иметь место «субъективная недобросовестность» покупателя квартиры, который должен был знать о таком заблуждении продавца или обмане либо хотя бы мог распознать его, действуя с обычной осмотрительностью. Однако здесь суды вообще не выясняли этот момент, что, по мнению авторов письма, грубо нарушает нормы материального права.