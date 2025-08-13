В Кузбассе в магазинах «Красное и белое» продолжаются продажи слабого алкоголя

Как передает корреспондент ТАСС, в магазинах сети завешены стенды с крепким алкоголем. Для покупателей висит надпись «с 11 августа 2025 года по техническим причинам алкогольная продукция в магазине продаваться не будет». Сотрудники магазина надеются, что продажи в скором времени продолжатся. При этом купить пиво или сидр в магазине можно.