В Кремле считают повышение НДС продуманным шагом

В Кремле заявили, что планируемое повышение НДС не скажется негативно на деловом климате в России.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это продуманный и аргументированный правительством шаг. «Аргументация убедительная, обоснованная. Действия продуманные», — сказал он.
Узнать больше по теме
НДС: ключевые аспекты, особенности и примеры
Потребители редко задумываются о том, какую долю в цене товаров и услуг составляет НДС. Однако он существенно влияет на конечную стоимость покупок. В статье мы вместе с экспертом рассмотрим основы, примеры расчета и некоторые особенности законодательства в этой сфере.Читать дальше