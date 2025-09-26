Ричмонд
В Кремле считают повышение НДС продуманным шагом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планируемое повышение НДС.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле заявили, что планируемое повышение НДС не скажется негативно на деловом климате в России.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это продуманный и аргументированный правительством шаг. «Аргументация убедительная, обоснованная. Действия продуманные», — сказал он.

Ранее финансист Андрей Бархота, комментируя инициативу Минфина увеличить ставку НДС с 20% до 22%, высказал мнение, что повышение НДС приведет к росту розничных цен и негативно скажется на инфляции.

