В Кремле прокомментировали предложение Трампа изъять российские активы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Кремле видели сообщения в СМИ, что лидер США Дональд Трамп предложил «семерке» изъять замороженные активы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы видели эти сообщения», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.