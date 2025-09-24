В Кремле объяснили требование Трампа прекратить покупать российскую нефть

«Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ. И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед», — ответил Песков.
Он подчеркнул, что глава Белого дома — бизнесмен и «хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы покупать больших по три».
При этом, добавил официальный представитель Кремля, Россия успешно переправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки.
«Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейцев и становятся рынки на Востоке», — сообщил он.
Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что вслед за азиатскими рынками «подтянутся» и другие.
