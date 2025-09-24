Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле объяснили требование Трампа прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп — бизнесмен, он стремится обеспечить экономические интересы своей страны и добиться, чтобы другие государства покупали у нее нефть и газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Официальный представитель Кремля дал интервью Радио РБК. Ему задали вопрос о смене риторики Трампа по отношению к Москве. Республиканец в последние дни неоднократно заявлял, что страны ЕС и НАТО должны немедленно прекратить закупки российской нефти.

«Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ. И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что глава Белого дома — бизнесмен и «хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы покупать больших по три».

При этом, добавил официальный представитель Кремля, Россия успешно переправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки.

«Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейцев и становятся рынки на Востоке», — сообщил он.

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что вслед за азиатскими рынками «подтянутся» и другие.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».