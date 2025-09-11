Ричмонд
В Кремле объяснили рост курса доллара рыночными процессами

Ситуация с курсом доллара и евро является рыночным процессом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее 11 сентября курс евро на Forex поднимался выше 100 рублей, впервые с 10 февраля 2025 года. Курс доллара на внебиржевом рынке 10 сентября превысил 87 рублей, впервые с апреля.

В ходе брифинга Пескову задали вопрос, с чем связана такая тенденция и какой курс в Кремле считают оптимальным.

«Это не прерогатива Кремля — считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы», — ответил он.

При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, даже несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках.

«Макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», — сказал Песков.

По данным на 12:55 мск, курс евро на Forex составляет 99,519 рубля, курс доллара — 85,21 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».