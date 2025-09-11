В Кремле объяснили рост курса доллара рыночными процессами

Ранее 11 сентября курс евро на Forex поднимался выше 100 рублей, впервые с 10 февраля 2025 года. Курс доллара на внебиржевом рынке 10 сентября превысил 87 рублей, впервые с апреля.
В ходе брифинга Пескову задали вопрос, с чем связана такая тенденция и какой курс в Кремле считают оптимальным.
«Это не прерогатива Кремля — считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы», — ответил он.
При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, даже несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках.
«Макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», — сказал Песков.
По данным на 12:55 мск, курс евро на Forex составляет 99,519 рубля, курс доллара — 85,21 рубля.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».