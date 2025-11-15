В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России

Подчеркивается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг. В том случае, если глава Белого дома решит это сделать, около 300 миллионов долларов из указанной этой суммы будут инвестированы на короткий срок в ценные бумаги минфина США до того, как будут потрачены на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.