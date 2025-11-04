В Китае запустили производство летающих автомобилей

Как рассказала агентству Тан Фэнтин, в самом автомобиле могут разместиться четыре человека, а в летательном аппарате есть место для двоих. Максимальный запас хода на одном аккумуляторе составляет тысячу километров. Отсек для летательного аппарата расположен в задней части автомобиля, на месте багажника. По ее словам, отсоединить летательный аппарат от автомобиля можно лишь одним нажатием, весь процесс займет меньше пяти минут.