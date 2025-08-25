Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае сообщили о неожиданном ударе России и КНР по США

Россия и Китай нанесли неожиданный удар по экономике США благодаря рынку сои. Об этом стало известно китайскому изданию Baijiahao.

Источник: Reuters

Утверждается, что Пекин долгое время был основным покупателем американской сои, однако некоторое время назад китайские фирмы резко сократили объем закупок. В то же время РФ значительно увеличила производство сои на Дальнем Востоке, а объем ее экспорта удвоился.

«В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай. Санкции дали обратный эффект, реальность ударила [президента США Дональда] Трампа по лицу», — указано в сообщении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая за его связи с Россией. По его словам, действующие тарифы уже достаточно высоки.

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше