«Битва» за итальянское золото: кому принадлежит третий в мире золотой запас

Партия «Братья Италии» внесла в парламент поправку к бюджету на 2026 год, фиксирующую, что золотые резервы, находящиеся в управлении Банка Италии, принадлежат государству от имени народа страны. За последние двадцать лет представители различных политических сил неоднократно поднимали вопрос о необходимости уточнения принадлежности национальных золотых активов на фоне опасений их продажи для сокращения государственного долга или финансирования социальных расходов.