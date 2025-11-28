«Битва» за итальянское золото: кому принадлежит третий в мире золотой запас

По словам политика, данное предложение направлено на предотвращение нецелевого использования резервов, несмотря на возможные противоречия с нормами Европейского союза.
Малан отметил, что даже Банк Италии не обладает полной свободой распоряжения золотыми резервами страны. Италия, которая занимает третье место в мире по объему золотого запаса (2452 тонны), планирует обратиться за мнением Банка Италии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед возможным принятием соответствующего закона.
Партия «Братья Италии» внесла в парламент поправку к бюджету на 2026 год, фиксирующую, что золотые резервы, находящиеся в управлении Банка Италии, принадлежат государству от имени народа страны. За последние двадцать лет представители различных политических сил неоднократно поднимали вопрос о необходимости уточнения принадлежности национальных золотых активов на фоне опасений их продажи для сокращения государственного долга или финансирования социальных расходов.
В 2019 году ЕЦБ указал, что ограничение самостоятельности национальных центральных банков при распоряжении золотыми резервами нарушает положения договоров Европейского союза. Устав Европейской системы центральных банков предусматривает запрет на получение указаний от институтов ЕС или властей стран-членов.
По словам Малана, партия не планирует продавать национальные золотые резервы, а ставит целью минимизировать риски их нецелевого использования. Он отметил важность установления запрета на продажу золота, подчеркивая его роль гарантийного актива.
Банк Италии уточняет, что золото может быть задействовано в качестве обеспечения по кредитам или, в экстренных случаях, реализовано на рынке для приобретения евро с целью стабилизации валютного курса.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».