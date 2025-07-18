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В Индии заявили, что смогут заменить российскую нефть в случае санкций США

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — РИА Новости. Индия сможет восполнить свой спрос на нефть из других источников в случае вторичных санкций США на российское топливо, с таким утверждением выступил глава министерства нефти страны Сингх Пури.

Источник: © РИА Новости

Министр заявил о достаточном количестве нефти, несмотря на санкции против Ирана и Венесуэлы. Он отметил, что ряд стран, в том числе Бразилия и Канада, увеличивают добычу.

«Если что-то случится, мы с этим разберемся. Когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заявил Пури.

Он добавил, что слышал об угрозах Трампа ввести вторичные санкции против России, однако заметил, что некоторые заявления делаются для того, чтобы уладить проблему.

Он также заявил о важности российско-индийских отношений для мирового рынка, отметив, что закупка нефти у России позволила стабилизировать ситуацию в топливной сфере.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против стран, приобретающих у России нефть, если за 50 дней не удастся прекратить конфликт на Украине.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

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