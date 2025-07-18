В Индии заявили, что смогут заменить российскую нефть в случае санкций США

Министр заявил о достаточном количестве нефти, несмотря на санкции против Ирана и Венесуэлы. Он отметил, что ряд стран, в том числе Бразилия и Канада, увеличивают добычу.
«Если что-то случится, мы с этим разберемся. Когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заявил Пури.
Он добавил, что слышал об угрозах Трампа ввести вторичные санкции против России, однако заметил, что некоторые заявления делаются для того, чтобы уладить проблему.
Он также заявил о важности российско-индийских отношений для мирового рынка, отметив, что закупка нефти у России позволила стабилизировать ситуацию в топливной сфере.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против стран, приобретающих у России нефть, если за 50 дней не удастся прекратить конфликт на Украине.
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию.