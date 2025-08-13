Reuters: в Индии объяснили меры защиты нефтяного рынка от пошлин Трампа

Нефтеперерабатывающие компании при составлении планов закупок учитывают несколько ключевых факторов, включая безопасность поставок, международную политику и торговые отношения. «Такой подход обеспечивает как энергетическую безопасность, так и закупку сырой нефти по оптимальной цене», — отмечает министерство нефти.
Индийские компании ждут от правительства четких указаний по поводу дальнейшего импорта российской нефти. В отчете министерства нефти Индии подчеркивается, что текущие объемы закупок нефти из России не могут сохраняться бесконечно, пишет Reuters.
По данным Bloomberg, индийские переработчики рассматривают возможность отказа от спотовых закупок российской нефти на октябрь, но окончательное решение будет зависеть от позиции властей.
Ситуация осложняется действиями США: 6 августа Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 25%-ных пошлин на индийские товары в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Россией. Это повысит общий тариф до 50%. Новые правила начнут действовать с 27 августа.
Российская нефть марки Urals продается индийским покупателям с существенной скидкой. Ее цена более чем на $5 за баррель ниже стоимости марки Brent (около $67 на 7 августа), хотя две недели назад разница была минимальной.
Объемы поставок российской нефти сокращаются уже третью неделю подряд, но остаются в рамках привычного для этого года диапазона.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».