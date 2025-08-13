Ричмонд
Reuters: в Индии объяснили меры защиты нефтяного рынка от пошлин Трампа

Индийские госкомпании ждут ясности от властей по закупкам российской нефти из-за угрозы пошлин США. Переработчики соблюдают долгосрочные контракты с другими поставщиками, чтобы избежать рисков. Об этом сообщило Миннефти Индии, пишет Reuters.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Нефтеперерабатывающие компании при составлении планов закупок учитывают несколько ключевых факторов, включая безопасность поставок, международную политику и торговые отношения. «Такой подход обеспечивает как энергетическую безопасность, так и закупку сырой нефти по оптимальной цене», — отмечает министерство нефти.

Индийские компании ждут от правительства четких указаний по поводу дальнейшего импорта российской нефти. В отчете министерства нефти Индии подчеркивается, что текущие объемы закупок нефти из России не могут сохраняться бесконечно, пишет Reuters.

По данным Bloomberg, индийские переработчики рассматривают возможность отказа от спотовых закупок российской нефти на октябрь, но окончательное решение будет зависеть от позиции властей.

Ситуация осложняется действиями США: 6 августа Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 25%-ных пошлин на индийские товары в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Россией. Это повысит общий тариф до 50%. Новые правила начнут действовать с 27 августа.

Российская нефть марки Urals продается индийским покупателям с существенной скидкой. Ее цена более чем на $5 за баррель ниже стоимости марки Brent (около $67 на 7 августа), хотя две недели назад разница была минимальной.

Объемы поставок российской нефти сокращаются уже третью неделю подряд, но остаются в рамках привычного для этого года диапазона.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота
Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.
Читать дальше