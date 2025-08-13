Reuters: в Индии объяснили меры защиты нефтяного рынка от пошлин Трампа

Узнать больше по теме

Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота

Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.